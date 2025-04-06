İstanbullulara Balık Ekmek Festivali, 30 Ton Dağıtıldı

Kağıthane Belediyesi balık ekmek festivaliyle Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda İstanbulluları ağırladı. Usta şefler tarafından 20 bin kişiye 3 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi.

Kağıthane Belediyesi hafta sonu Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda İstanbullulara balık ekmek ziyafeti sundu. Usta şefler tarafından 20 bin kişiye 3 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi. Her sene düzenlenen balık ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı.

Kağıthaneliler, sanatçı Batuhan Akyıldız’ın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İstanbul Valisi Davut Gül mangalın başına geçerek vatandaşa balık ekmek ikram etti.









Kaynak: AA