Şüpheli Çocuk Ölümü: 14 Yaşındaki Elif Karnından Vuruldu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Mardin'de 14 yaşındaki Elif Kanak'ın evinde silahla vurulmuş halde bulunduğu iddia edildi. Hastanede hayatını kaybeden küçük çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şüpheli Çocuk Ölümü: 14 Yaşındaki Elif Karnından Vuruldu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Türkiye'de kadın ve çocuklar güvende değil. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, 2024 yılında 19 kız çocuğu öldürüldü. Şüpheli bir çocuk ölümünün adresi ise Mardin oldu.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Boyaklı Mahallesi'nde yaşandı. Kanak ailesi, 14 yaşındaki Elif'i odasında silahla vurulmuş halde bulduklarını iddia etti.

Şüpheli Çocuk Ölümü: 14 Yaşındaki Elif Karnından Vuruldu, Hastanede Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, aileyle köy yolunda buluştu ve ağır yaralı Elif'i ambulansa aldı. Karın bölgesinden vurulan Elif, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Henüz 8'inci sınıf öğrencisi olan Elif'in cansız bedeni, otopsi için Mardin'e götürüldü. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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