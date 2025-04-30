Bilecik'te Operasyon: 7 Bin 39 Hap ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bilecik'te yapılan başarılı bir operasyon sonucunda, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takibin ardından, uyuşturucu madde ve hapların bulunduğu bir araç ele geçirildi. Olayın detayları, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan açıklama ile gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nden Bilecik'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir araca yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan aramalarda, araçta 63,61 gram uyuşturucu madde ve 14 adet uyuşturucu hap bulundu. Ekipler, olayın ardından operasyonu genişleterek, Bozüyük ilçesinde ikinci bir baskın düzenledi. Bu operasyonda ise 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ve 52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, Bilecik genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam edeceğini belirterek, bu tür suçların kökünü kazımak için çalışmalarına hızla devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA