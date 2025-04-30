Bilecik'te Operasyon: 7 Bin 39 Hap ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kocaeli’den Bilecik’e uyuşturucu sevkiyatı yapan aracın takibi sonucu yapılan operasyonda, 7 bin 39 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te Operasyon: 7 Bin 39 Hap ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bilecik'te yapılan başarılı bir operasyon sonucunda, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takibin ardından, uyuşturucu madde ve hapların bulunduğu bir araç ele geçirildi. Olayın detayları, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan açıklama ile gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nden Bilecik'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir araca yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan aramalarda, araçta 63,61 gram uyuşturucu madde ve 14 adet uyuşturucu hap bulundu. Ekipler, olayın ardından operasyonu genişleterek, Bozüyük ilçesinde ikinci bir baskın düzenledi. Bu operasyonda ise 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ve 52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te Operasyon: 7 Bin 39 Hap ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Resim : 1

Gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, Bilecik genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam edeceğini belirterek, bu tür suçların kökünü kazımak için çalışmalarına hızla devam edeceklerini vurguladı.

Ordu'da Jandarmadan Bir Haftada Dev OperasyonOrdu'da Jandarmadan Bir Haftada Dev OperasyonYurttan Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde YakalandıKastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon Gözaltı Soruşturma Uyuşturucu
Afyon'da Uyuşturucu Operasyonları Afyon'da Uyuşturucu Operasyonları
Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu
İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor