Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Bilecik'te meydana gelen korkunç trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ahmet Can Şahin, otomobil ile çarpışarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Eskişehir kara yolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza, Rızapaşa Köyü girişi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Eskişehir yönünden Söğüt ilçesine seyir halinde olan 18 yaşındaki Ahmet Can Şahin, karşı yönden gelen Sabriye Çetin'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Can Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Ahmet Can Şahin’in cenazesi Söğüt İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA