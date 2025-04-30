Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bilecik'te meydana gelen korkunç trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ahmet Can Şahin, otomobil ile çarpışarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Eskişehir kara yolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza, Rızapaşa Köyü girişi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Eskişehir yönünden Söğüt ilçesine seyir halinde olan 18 yaşındaki Ahmet Can Şahin, karşı yönden gelen Sabriye Çetin'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Can Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü - Resim : 1

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Ahmet Can Şahin’in cenazesi Söğüt İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ordu'da Korkunç Kaza: Bir Sürücü YaralandıOrdu'da Korkunç Kaza: Bir Sürücü YaralandıGüncel

Van'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü YaralandıVan'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası Bilecik
Hırsızları Duvar Yazısıyla Uyardı Hırsızları Duvar Yazısıyla Uyardı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Afyon'da Uyuşturucu Operasyonları Afyon'da Uyuşturucu Operasyonları
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu
İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor