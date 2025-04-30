Afyon'da Uyuşturucu Operasyonları

Afyonkarahisar’da polis tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 950 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Afyon'da Uyuşturucu Operasyonları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle durdurdukları iki otomobilde arama yaptı. İlk operasyonda, 111 uyuşturucu hapla yakalanan T.A., G.O. ve N.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan N.E., tutuklanırken, diğer iki kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

İkinci operasyonda ise durdurulan başka bir araçta 839 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan G.A. ve Z.G. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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