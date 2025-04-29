Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Yakalandı

Kastamonu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler tarafından tespiti yapılan bir evde gerçekleştirilen aramada, 23,41 gram bonzai, 67,35 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün, 61,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 4 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet aseton, 3 adet elektronik sigara likidi, 8 bin 530 TL nakit para ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet yakalandı.

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Yakalandı - Resim : 1

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı toplumun bilinçli olması gerektiğini ifade eden yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları ivedilikle ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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