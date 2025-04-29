Reyhanlı’da Motosiklet Hırsızlığı Kamerada: Şüpheli Mont Çalıp Kayboldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yeninahalle’de Vahit Can Gülşen’e ait motosiklet, yaşadığı apartmanın içinden çalındı. Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık, apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla apartmana girdiği, motosikleti iterek dışarı çıkardığı ve bu sırada başka bir evin balkonunda asılı montu da alarak motosikletle kayıplara karıştığı görüldü. Olayın ardından Gülşen’in şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'KENDİ MOTOSİKLETİ GİBİ ALIP GİTTİ'

Motosiklet sahibi Vahit Can Gülşen, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: “Olay gece 11 civarında oldu. Motosiklet babamın adına kayıtlıydı ve kameranın tam altında duruyordu. Şahıs apartmana girip kendi motosikletiymiş gibi yürüdü. Çıkarırken motosikleti düşürdü, sonra dışarı sürüp bindi ve gitti. Kimse fark etmedi. Kamerada yüzü net görünüyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz.”

Kaynak: İHA