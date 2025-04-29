İncir Bahçelerinin Kabusu 'Siyah Sinek'

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da, üreticiler yeni sezon hazırlıklarına başlarken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, incir bahçelerinde ciddi zarara yol açan "siyah sinek" zararlısına karşı üreticileri uyardı.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, siyah sineğin yalnızca incire zarar veren bir zararlı olduğu belirtilerek, larvaların meyve içinde galeri açtığı, bu nedenle meyvelerin erken olgunlaşıp döküldüğü vurgulandı. Zararlının özellikle az ışık alan, nemli alanları tercih ettiği ve bu nedenle bahçelerin hava alacak şekilde budanması, gereksiz sulamadan kaçınılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "İlek ağaçlarında kimyasal mücadele yapılamaz, çünkü bu ilaçlar ilek arıcıklarını öldürerek döllenmeyi engeller ve verimi düşürür. Dökülen meyvelerin toplanarak imha edilmesi, zararlının yayılmasını önlemede etkili bir yöntemdir" denildi.

Kaynak: İHA