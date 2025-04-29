Tunceli-Elazığ Karayolunda Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak refüje çarptı. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, hastaneye kaldırıldı.

Tunceli-Elazığ Karayolunda Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana gelen kazada, plakası belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çarptı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başarırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik aksarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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