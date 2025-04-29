Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir ikamette 61 gram sentetik cannabinoid (bonzai) ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bir şüpheli tutuklanırken, üç kişiye kullanım suçundan işlem yapıldı.

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Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. İstihbari çalışmalar sonucu C.S. adlı şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, E.E., O.N. ve Ö.S.E. adlı şahısların üzerinde 0,11 gram sentetik cannabinoid (bonzai) bulundu. C.S.’nin ikametinde ise 61,08 gram bonzai, 7 kenevir kökü, uyuşturucu kullanımına yarayan cam ve plastik aparatlar ile alüminyum folyo ele geçirildi.

E.E., O.N. ve Ö.S.E. hakkında, TCK 191. madde kapsamında “Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak” suçundan işlem yapılırken, C.S. ise TCK 188. madde uyarınca “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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