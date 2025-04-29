Malatya’da Apartman Yangını: 3 Yaşlı Vatandaş Kurtarıldı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 7 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan 3 yaşlı vatandaş güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Şenpınar Sokak’ta bulunan 7 katlı bir apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında binada bulunan 3 yaşlı vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği olayda, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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