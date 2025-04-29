Şanlıurfa-Mardin Kara Yolunda Tır Dorsesinde Yangın

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa-Mardin Kara Yolunda Tır Dorsesinde Yangın

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 35’inci kilometresinde, 29 Nisan 2025 tarihinde bir tırın 27 ADE 372 plakalı dorsesinde yangın çıktı. Seyir halinde olan tırın sürücüsü, yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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