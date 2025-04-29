Adana’da Kaçak Makaron Operasyonu: Tam 5 Milyon TL Değerinde ve 8 Milyon Adet...

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda, Sarıçam’daki bir depoda piyasa değeri 5 milyon TL olan 8 milyon adet kaçak makaron yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da Kaçak Makaron Operasyonu: Tam 5 Milyon TL Değerinde ve 8 Milyon Adet...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Sarıçam ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi.

Depoda ve içerisinde bulunan kamyonda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 8 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda, suça konu araç ve makaronlara el konulurken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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