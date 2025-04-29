Konya’da Kaçak Silah ve Makaron Operasyonu: Milyonluk Vurgun Engellendi

Konya’da düzenlenen iki ayrı operasyonda, 6 milyon 200 bin adet makaron ve 30 adet tabanca ele geçirildi. Toplam piyasa değeri 7,5 milyon TL olan kaçak malzemelerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’da Kaçak Silah ve Makaron Operasyonu: Milyonluk Vurgun Engellendi

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi.

İlk operasyonda, Konya girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olan 6 milyon 200 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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