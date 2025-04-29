Polisten Kaçan Tofaş Sürücüsü Ters Yönde Kaza Yaptı: 40 Bin TL Ceza

Eskişehir’de polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan Tofaş sürücüsü, yarım saatlik kovalamaca sonrası ters yönde kaza yaptı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 40 bin TL ceza kesilirken, araçtaki alkol kutusu dikkat çekti.

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Polisten Kaçan Tofaş Sürücüsü Ters Yönde Kaza Yaptı: 40 Bin TL Ceza

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi’nde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan 07 DC 688 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü, ekiplerden kaçmaya başladı. Cadde ve sokaklarda süratli bir şekilde trafiği tehlikeye atarak ilerleyen araç, yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonunda girdiği ters yönde bankete çarparak kaza yaptı. Ağır hasar alan araçtaki sürücü E.D. ve yanındaki yolcu, polis tarafından yakalandı.

40 BİN TL CEZA UYGULANDI

Yapılan sorgulamada, sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ortaya çıkarken, alkol testini reddettiği belirtildi. E.D.’ye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün alkollü olup olmadığı, hastanedeki muayenenin ardından netleşecek. Kazanın ardından tramvay yolunda bozulan araç nedeniyle seferler saatlerce aksadı. Araçta bulunan alkol kutusu ise dikkatlerden kaçmadı. Hasarlı otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Eskişehir Trafik kazası
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