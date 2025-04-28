İzmir'de Kaçak Döküm Sahasında Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde kaçak hafriyat, moloz ve evsel atık dökümü yapılan alanda saat 18.00’de yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çöplük alandaki yangından yayılan siyah duman kilometrelerce uzaktan görülürken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: DHA