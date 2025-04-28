Bursa’da Uyuşturucu Alarmı! Tek Tek Bilgilendirildiler

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki vatandaşları bilgilendirdi.

Son Güncelleme:
Bursa’da Uyuşturucu Alarmı! Tek Tek Bilgilendirildiler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokağa çıkarak bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi. Özenle hazırlanan broşürler 3 bin 808 vatandaşa dağıtıldı. Vatandaşlar, uyuşturucu maddeler konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Kastamonu'da Yangın Paniği, Ev ve Ahır Kül Oldu Kastamonu'da Yangın Paniği, Ev ve Ahır Kül Oldu
Yer: İstanbul! İngiliz Boksör, Taksiciye Kabusu Yaşattı: Dehşet Dolu Anlar Kamerada Yer: İstanbul! İngiliz Boksör, Taksiciye Kabusu Yaşattı: Dehşet Dolu Anlar Kamerada
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte 4A,4B,4C emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi 2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu