Kastamonu'da Yangın Paniği, Ev ve Ahır Kül Oldu

Kastamonu'da bir evde patlayan elektrik panosu dehşet saçtı. Yangında evdeki anne ile çocuğu çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, 3 ev 3 ahır da kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu'da Yangın Paniği, Ev ve Ahır Kül Oldu

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde Celal Koral'a ait evin elektrik panosu, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

Kastamonu'da Yangın Paniği, Ev ve Ahır Kül Oldu - Resim : 1

AHIRA SIÇRADI

Yangını fark eden çevredekiler, Koral'ın annesi ile çocuğunu evden çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, Hüseyin Bayırcık ile Kamil Maşvacıoğlu'na ait ev ile ahıra sıçradı. İhbar üzerine Kastamonu ve İhsangazi Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

'ÇOCUĞU BALKONDAN ALDIK'

Evi yanan Celal Koral, yangının elektrik panosunun patlaması sonucu çıktığını söyledi. Evin yakınında olduğunu belirten Koral, "Patlamasını da gördüm. Panonun olduğu yerden alevler çıkmıştı. Oradan eve giremedim. Evde annem, 5 yaşında bir de çocuk vardı. Annemi kapıdan giremeyince merdiven dayayıp camdan öyle aldım. Çocuğu da balkondan doğru aldık. Mağdur olduk, eşimizden, dostumuzdan Allah razı olsun. Herkes elini vicdanına koysun, ne yapılacaksa herkesin yardımlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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