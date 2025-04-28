Aysu Türkoğlu’ndan Yeni Rekor: Kaiwi Kanalı’nı Yüzerek Geçen En Genç Türk Oldu

Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı gibi zorlu parkurları başarıyla tamamlayan açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, şimdi de Oceans Seven rotalarının beşincisi olan Kaiwi Kanalı’nı geçerek büyük bir başarıya daha imza attı. Türkoğlu, Hawaii Adaları arasında yer alan ve güçlü akıntılar nedeniyle zorluk seviyesi oldukça yüksek olan bu yaklaşık 45 kilometrelik parkuru 21 saat 7 dakikada tamamlayarak Kaiwi’yi geçen en genç Türk yüzücü oldu.

EN BÜYÜK HEDEFİ OCEANS SEVEN VE GUİNNESS REKORU

Oceans Seven serisindeki 7 zorlu geçişin beşini tamamlayan Aysu Türkoğlu, bu parkurların tamamını 5 yıl içinde bitirmeyi hedefliyor. Eğer bu amacına ulaşırsa Guinness Dünya Rekoru’na da adını yazdırmış olacak. Daha önce, 30 Temmuz 2022'de İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcusu olmuştu. Ardından, 9 Ağustos 2023’te Kuzey Kanalı’nı 11 saat 48 dakika 19 saniyede geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadın ve en genç Türk yüzücü olarak dikkat çekmişti.

BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Aysu Türkoğlu'nun başarıları bunlarla da sınırlı değil. ABD'nin California kıyılarındaki 33 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 11 saat 36 dakikada geçerek “Açık Su Yüzmenin Üç Tacı (Triple Crown of Open Water Swimming)” unvanını elde eden en genç Türk sporcu oldu.

AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

2 Mayıs 2001’de Bodrum’da dünyaya gelen Aysu Türkoğlu, lise eğitimini Bodrum Fen Bilimleri Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Antrenörlük bölümünden mezun oldu. Yüzme kariyerine 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başlayan Türkoğlu, 14 yaşında açık su yüzmesine yöneldi. 5 ila 10 kilometrelik mesafelerde yarışan sporcu, ilk uluslararası deneyimini Aquamasters organizasyonunda yaşadı ve 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasmanında birinci oldu.

2024 yılının 20 Mart’ında, Yeni Zelanda’da yer alan Cook Boğazı’nı 7 saat 21 dakikada yüzerek geçen Türkoğlu, Oceans Seven yolculuğunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.

Kaynak: DHA