Şiddeti Rüzgar Cami Kaplamasına Zarar Verdi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Ataşehir'de bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamaların bir kısmı söküldü. Sökülen kısmın bahçeye ya da yola düşmemesi olası bir kazayı önledi.

Şiddeti Rüzgar Cami Kaplamasına Zarar Verdi

Meteoroloji tarafından daha önce uyarısı yapılan şiddetli rüzgar İstanbul genelinde etkisini gösteriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamların bir kısmı söküldü.

Sökülen kaplamanın şans eseri cami bahçesine ya da yola düşmemesi muhtemel bir kazanın önüne geçti.

Sökülen kaplama parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle ara ara sallanmaya devam etmesi de dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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