Şiddeti Rüzgar Cami Kaplamasına Zarar Verdi

Meteoroloji tarafından daha önce uyarısı yapılan şiddetli rüzgar İstanbul genelinde etkisini gösteriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamların bir kısmı söküldü.

Sökülen kaplamanın şans eseri cami bahçesine ya da yola düşmemesi muhtemel bir kazanın önüne geçti.

Sökülen kaplama parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle ara ara sallanmaya devam etmesi de dikkat çekti.





Kaynak: İHA