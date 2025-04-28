Düzce'de Fırtınada Denizde Dalga Boyu 5 Metreyi Aştı

Düzce'de etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı felç etti. Fırtına sonrası denizde dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı.

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Düzce'de Fırtınada Denizde Dalga Boyu 5 Metreyi Aştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.

Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA

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