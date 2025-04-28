Düzce'de Fırtınada Denizde Dalga Boyu 5 Metreyi Aştı
Düzce'de etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı felç etti. Fırtına sonrası denizde dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.
Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Kaynak: AA
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