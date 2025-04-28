Bitlis'te Asayiş Sorunu Toplantıda Konuşuldu

Bitlis'te asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı hakkında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ‘Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu bozmaya çalışan kimseye fırsat vermeyeceğiz’ dedi.

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Bitlis'te Asayiş Sorunu Toplantıda Konuşuldu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Karakaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde yaklaşık 5 bin personel ve 3 bine yakın güvenlik korucusuyla kentte vatandaşların ve misafirlerin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Kentte güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini belirten Karakaya, "Son 3 ay içinde jandarma ve emniyet birimlerimizin PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 773 kırsal, 42 şehir operasyonunda 40 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden 7'si tutuklanmış, 20'sine adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır." dedi.

Kaynak: AA

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