Afyonkarahisar'da Aranan Şüpheliyi Jandarma Yakaladı

Afyonkarahisar’da 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede F.E., isimi şahsın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan’ 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA