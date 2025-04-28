Sihirli Annem Filminden İlk Afiş Geldi! İşte Vizyona Gireceği Tarih…

Bir dönemin en sevilen dizisi Sihirli Annem beyazperdeye uyarlandı. Eski dönemden birçok cünununun yer aldığı filmin çekimleri tamamlandı. Afişi yayınlanan film, 30 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Sihirli Annem Filminden İlk Afiş Geldi! İşte Vizyona Gireceği Tarih…

Bir döneme damgasını vuran ve hafızalarda yer eden Sihirli Annem dizisi, orijinal oyuncu kadrosunun büyük bölümünü yeniden bir araya getirerek sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın rol aldığı filmin çekimleri tamamlandı.

Sihirli Annem Filminden İlk Afiş Geldi! İşte Vizyona Gireceği Tarih… - Resim : 1

"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adını taşıyan bu yeni yapım, peri ve insan dünyaları arasında geçen taptaze bir serüveni konu alıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, 30 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşacak. Film afişi de izleyicilerle paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

Sihirli Annem Filminden İlk Afiş Geldi! İşte Vizyona Gireceği Tarih… - Resim : 2

FİLMDE 'DEFNE JOY FOSTER' SÜRPRİZİ

Filmin en dikkat çeken detaylarından biri ise, 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu Defne Joy Foster'ın projede yer alacak olması oldu. Ünlü oyuncunun, yapay zekâ teknolojisiyle filmde tekrar canlandırılacağı bilgisi, oyuncu Nevra Serezli tarafından duyuruldu.

Serezli açıklamasında, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz. Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Sihirli Annem Sinema
Son Güncelleme:
Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok
‘Türkiye, Pakistan’a Silah Gönderdi’ İddialarına Yalanlama Geldi ‘Türkiye, Pakistan’a Silah Gönderdi’ İddialarına Yalanlama
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte 4A,4B,4C emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi 2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu