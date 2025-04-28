Sihirli Annem Filminden İlk Afiş Geldi! İşte Vizyona Gireceği Tarih…

Bir döneme damgasını vuran ve hafızalarda yer eden Sihirli Annem dizisi, orijinal oyuncu kadrosunun büyük bölümünü yeniden bir araya getirerek sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın rol aldığı filmin çekimleri tamamlandı.

"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adını taşıyan bu yeni yapım, peri ve insan dünyaları arasında geçen taptaze bir serüveni konu alıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, 30 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşacak. Film afişi de izleyicilerle paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

FİLMDE 'DEFNE JOY FOSTER' SÜRPRİZİ

Filmin en dikkat çeken detaylarından biri ise, 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu Defne Joy Foster'ın projede yer alacak olması oldu. Ünlü oyuncunun, yapay zekâ teknolojisiyle filmde tekrar canlandırılacağı bilgisi, oyuncu Nevra Serezli tarafından duyuruldu.

Serezli açıklamasında, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz. Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.