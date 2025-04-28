Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok

Konya’da, Kocaeli’de ortaya çıkan tavuk döner zehirlenmelerinin ardından gıda denetimleri sıklaşmış, ürünleri hile ile satan işletmeler tek tek mercek altına alınmıştı. İlden ile gezen mide bulandıran hilelerin yeni adresleri ortaya çıktı.

GIDA BOYASI, YABANCI MADDE...

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir liste yayımladı. Peynir, zeytinyağı, bal her çeşit gıdanın yer aldığı listede bu kez kuruyemişler de sıralandı. Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri açıklayan bakanlık, hilelere karşı uyardı. Yeni skandal listede Antep fıstığının içine gıda boyası, yer fıstığı konulduğu ortaya çıktı.

Hileler bununla da sınırlı kalmadı. Baharatların içinde de yabancı maddeye rastlandı. İşte bakanlığın yeni yayınladığı listede hile yapan firmalar ve ürünleri…