Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya başladığı günden bu yana skandalların ardının arkasının kesilmediği gıdalara yenileri eklendi. Uzayıp giden listede baklavasıyla meşhur Gaziantep’te Antep fıstığının içine yer fıstığı, İstanbul'da ise toz bibere gıda boyası katıldığı ortaya çıktı. İşte hilelerin yeni adresleri…

Esma Karayel Esma Karayel
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Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok

Konya’da, Kocaeli’de ortaya çıkan tavuk döner zehirlenmelerinin ardından gıda denetimleri sıklaşmış, ürünleri hile ile satan işletmeler tek tek mercek altına alınmıştı. İlden ile gezen mide bulandıran hilelerin yeni adresleri ortaya çıktı.

Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok - Resim : 1

GIDA BOYASI, YABANCI MADDE...

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir liste yayımladı. Peynir, zeytinyağı, bal her çeşit gıdanın yer aldığı listede bu kez kuruyemişler de sıralandı. Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri açıklayan bakanlık, hilelere karşı uyardı. Yeni skandal listede Antep fıstığının içine gıda boyası, yer fıstığı konulduğu ortaya çıktı.

Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok - Resim : 2

Hileler bununla da sınırlı kalmadı. Baharatların içinde de yabancı maddeye rastlandı. İşte bakanlığın yeni yayınladığı listede hile yapan firmalar ve ürünleri…

  • Rana Fıstıkçılık-Faruk Çevik- Fıstıkçı Baba Rana- Antep fıstığında yer fıstığı tespit edildi
  • Bera Global Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi-Çelebihan Baklava- Antep fıstığında gıda boyası tespit edildi
  • Bir Umut Baharat İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi-Mevsimsel Baharat- Kekikte yabancı madde tespit edildi
  • Bir Umut Baharat İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi- Kırmızı tatlı toz biberde domates tespit edildi

Mutfakların Vazgeçilmezlerinde Mide Bulandıran Skandal! İl İl Geziyor, İçinde Yok Yok - Resim : 3

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Bakanlık Yeni Listeyi İfşa Etti: İşte Ürünlerinde Hile Bulunan Zeytinyağı MarkalarıBakanlık Yeni Listeyi İfşa Etti: İşte Ürünlerinde Hile Bulunan Zeytinyağı MarkalarıEkonomi

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