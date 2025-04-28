22 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Ankara’da hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan E.U. isimli şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

22 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Ankara’da işlediği hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen kadın zanlı yakalandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir süredir ev hırsızlıklarına karıştığı belirlenen ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U.’yu takibe aldı. Sürdürülen titiz çalışma sonucunda E.U., ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim gönderildi.

Kaynak: AA

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