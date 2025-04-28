Yer: İstanbul! İngiliz Boksör, Taksiciye Kabusu Yaşattı: Dehşet Dolu Anlar Kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da İngiliz boksör, ücret konusunda anlaşamadığı taksiciye dehşet dolu anlar yaşattı. Taksiciyi öldüresiye darbeden boksör tutuklanırken, korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Dehşet veren olay Eyüpsultan Göktürk D-20 yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü K.B, havalimanından aldığı İngiliz boksör R.K, ile ücret konusunda anlaşmadı. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle kaçırıldığını düşünen İngiliz boksör R.K, taksi sürücünü darp etti.

Ağır yaralanan sürücü kanlar içinde kalırken, yolcu ise orada beklemeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör R.K’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Yaralı taksi sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Karakola götürülen yolcu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘Kasten Yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

İngiliz boksörü R.K'nin taksi sürücüsü K.B'yi darp ettiği anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde arka koltukta oturan R.K'nin, K.B'yi boğazından ve yüzünden tutarak darp etti. K.B.'nin ise R.K.'ye direndiği görüldü. Bir süre sonra taraflar taksiden indi, kavga dışarıda da devam etti. İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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