Büyükçekmece’de Kentsel Dönüşüm: 4 Günde 115 Riskli Konut Yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi, 1999 Gölcük depreminden bu yana kentsel dönüşümü öncelikli hedef yaparak 55 binden fazla riskli konutu yeniledi. Son 4 günde 115 ailenin deprem korkusu sona erdi, 35 dairenin daha yıkımı başladı.

Büyükçekmece’de Kentsel Dönüşüm: 4 Günde 115 Riskli Konut Yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi, 1999 Gölcük depreminin ardından kentsel dönüşümü temel öncelik haline getirerek bilim insanları, deprem uzmanları ve üniversitelerle iş birliği yaptı. Belediye, vatandaş ve müteahhit üçgeninde yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar 55 binden fazla riskli konutu yıkıp yeniledi. Son 4 günde ise 115 ailenin deprem korkusuna son verildi. Geçtiğimiz günlerde 80 dairenin yıkımının ardından, bugün de 35 riskli dairenin bulunduğu 5 bloğun yıkımına başlandı.

'İSTANBUL'UN BEKA SORUNU DEPREMDİR'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede olası bir büyük depreme karşı yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Akgün, “6.2 büyüklüğündeki depremi yaşadık, 300’den fazla artçı sarsıntı oldu. 15 yıldır gece gündüz, olası büyük depremde yıkılacak binaları yenilemek için çalışıyoruz. Kentsel dönüşümde yüzde 70’i tamamladık ve şimdi bu çabayı daha da yoğunlaştırıyoruz. Son iki günde 80-90 konutluk blokları yıktık, bugün de 35 konutluk 5 bloğun yıkımına başladık. İstanbul, yaklaşan büyük Marmara depremine hazırlanmak zorunda. Bu, İstanbul’un beka sorunudur,” dedi.

Büyükçekmece’de Kentsel Dönüşüm: 4 Günde 115 Riskli Konut Yıkıldı - Resim : 1

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ŞEHİR YENİLENİYOR

Başkan Akgün, Büyükçekmece’nin kentsel dönüşümde örnek bir model sunduğunu belirtti: “Sadece binaları yıkıp yenilemiyoruz; altyapıyı güçlendiriyor, otopark, peyzaj ve şehir siluetini de çözüyoruz. Vatandaşlarımız, müteahhitler ve belediyemiz aynı masada sorunları çözüyor. Ancak önümüzdeki engelleri aşmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katılımıyla bir deprem şurası oluşturulmalı. Birlikte hareket edersek, kentsel dönüşümü hızlandırır ve vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğini koruruz.”

Akgün, yerel yönetimlerin daha etkin rol alması gerektiğini ifade ederek, “Birlikten güç doğar. Hep birlikte engelleri aşar, İstanbul’u depreme hazır hale getiririz” diye ekledi.

Kaynak: İHA

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