Adıyaman’da Feci Kaza: 6 Yaralı, O Anlar Kamerada

Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da Feci Kaza: 6 Yaralı, O Anlar Kamerada

Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Balkar Beldesi mevkiinde, K.O. idaresindeki 43 UE 904 plakalı otomobil ile E.B. yönetimindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazada, sürücüler K.O. ve E.B. ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Ş.G., Ü.D., G.Ş. ve M.Ç. yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: İHA

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