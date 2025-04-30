5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de hakkında hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılıktan toplam 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K. ile dolandırıcılıktan 13 yıl 8 ay cezası olan K.Ç., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu güvenliğini tehdit eden firarilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı.

Ekipler, hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tam 5 yıldır aranan O.K.'nın yerini belirledi. Şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Resim : 1

Aynı operasyon kapsamında, dolandırıcılık suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç. isimli firari de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kayseri polisi, firari hükümlülere yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşlara suçla mücadelede destek çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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