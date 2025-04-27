Aydın'da Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Aydın'da "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı

Aydın'da Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Aydın'da firari şahıslara yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şüpheli Dereağzı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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