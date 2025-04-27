Etkili Sağanak Köy Yolunu Nehre Çevirdi

Tokat'ın Ormanözü köyünde etkili olan sağanak yağış günlük hayatın durma noktasına getirirken, köy yolları nehre döndü.

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Etkili Sağanak Köy Yolunu Nehre Çevirdi

Tokat il merkezine 71, Turhal ilçe merkezine ise 27 kilometre mesafede yer alan Ormanözü köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Şiddetli yağış sonucu köy yollar nehre dönerken, yollar suyla doldu.

Yetkililer yağış dolayısıyla herhangi bir can kaybı ya da ciddi bir yaşarın yaşanmadığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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