Kırıkkale'de Dolandırıcılık Firarisi Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Firarisi Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Merkez ilçeye bağlı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan İ.K. (22) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunması nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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