Aydın'da Zehir Tacirlerine Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın'a jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

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Aydın'da Zehir Tacirlerine Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yavuzköy Mahalllesi Kanalkenarı mevkiinde E.K., H.H.T., H.S. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetam ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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