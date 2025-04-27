Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Mahallesinde A.S. (35/E) ve S.A.(20/K) isimli kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilgisi elde edilmesi sonrası, 26 Nisan Cumartesi günü yapılan ev aramasında evde bulunan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada; 152,6 gram Bonzai, 2 adet cep telefonu, bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.(20/K), M.K. (23/E), L.G. (37/E) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. A.S. (35/E) ve S.İ. (24/K) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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