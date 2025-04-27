Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 632 Hap Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 632 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilirken yakalanan 3 kişi de tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 632 Hap Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde, H.B., O.A. ve M.M. isimli yabancı uyruklu şahısların ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 632 adet captagon cinsi uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan H.B., O.A. ve M.M. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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