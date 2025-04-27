Muğla'da 18 Suçtan Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Muğla'da hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile dolandırıcılık suçundan 17 ve kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suçları olmak üzere 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki D.A. isimli kadın, Milas İlçesi Güllük Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

18 ayrı suçtan kesin kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA