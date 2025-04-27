Muğla'da 18 Suçtan Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Muğla'da firari şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 18 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın, Milas'ta yakalandı.

Muğla'da 18 Suçtan Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Muğla'da hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile dolandırıcılık suçundan 17 ve kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suçları olmak üzere 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki D.A. isimli kadın, Milas İlçesi Güllük Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

18 ayrı suçtan kesin kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Kilis'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı Kilis'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Yalova'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı Yalova'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti