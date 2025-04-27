Sarıgöllü Çiftçilerden Japon Modeli Güvenlik Önlemi

Manisa İl Tarım Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün içerisinde üreticilere dağıtılan Feromon tellerin üzüm bağlarındaki asmalara belirli aralıklarla bağlanmasına üreticiler tarafından start verildi.

Sarıgöl Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Hüseyin Karcı, uygulanmaya başlanan Feromon tel sistemi ile bağlarda görülen Salkım güvesini önlendiğini belirterek, bu sistem halk arasında Japon tuzağı adi verildiğini belirtti.

Ekipler tarafından geçtiğimiz günlerde kendisinin de aralarında bulunduğu üreticilere dağıtım yapıldığını belirten karcı, ailecek bu yöntemi her yıl uyguladıklarını ve bu sayede kimyasal ilaçlamanın yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA