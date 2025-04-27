Sarıgöllü Çiftçilerden Japon Modeli Güvenlik Önlemi

Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarında, halk arasında Japon tuzağı olarak bilinene Feromon tel ile salkım güvesine karşı bağlarda önlem alınmaya başlandı.

Sarıgöllü Çiftçilerden Japon Modeli Güvenlik Önlemi

Manisa İl Tarım Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün içerisinde üreticilere dağıtılan Feromon tellerin üzüm bağlarındaki asmalara belirli aralıklarla bağlanmasına üreticiler tarafından start verildi.

Sarıgöl Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Hüseyin Karcı, uygulanmaya başlanan Feromon tel sistemi ile bağlarda görülen Salkım güvesini önlendiğini belirterek, bu sistem halk arasında Japon tuzağı adi verildiğini belirtti.

Ekipler tarafından geçtiğimiz günlerde kendisinin de aralarında bulunduğu üreticilere dağıtım yapıldığını belirten karcı, ailecek bu yöntemi her yıl uyguladıklarını ve bu sayede kimyasal ilaçlamanın yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa tarım Çiftçi
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 632 Hap Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 632 Hap Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
Muğla'da 18 Suçtan Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı Muğla'da 18 Suçtan Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti