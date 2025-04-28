Afyonkarahisar’daki Firari Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar’da 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri firari şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan incelemede F.E., isimi şahsın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan’ 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA