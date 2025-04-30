Kars'ta 3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, “Kasten Yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Kağızman ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA