Kars'ta 3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı

Kars’ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars'ta 3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, “Kasten Yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Kağızman ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kars Hapis cezası Jandarma
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı 5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu