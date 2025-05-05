Cezası Belli Oldu, 1 Yıl Spordan Men Edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide penaltı kullanacağı sırada Gedson Fernandes’in yüzüne lazer tutan B.Y. hakkında karar çıktı. Söz konusu şahıs 'spordan men cezası' verilerek 1 yıl boyunca Fenerbahçe maçları öncesi ve sonrası imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

B.Y. isimli şahıs savcılık ifadesinde “Üzerime atılı suçlamayı anladım. Savunmamı kendim yapacağım. Ben liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Vakit buldukça maçlara giderim. Daha önce adli bir olaya karışmadım. Dün bir arkadaşımla birlikte Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemek üzere stadın kuzey üst tribününde maçı takip ediyordum.

Maçın 36. dakikasında penaltı pozisyonu oldu. Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecan ile yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA