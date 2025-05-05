Düzceli Halterciler Sinop’ta Türkiye Şampiyonası’nda Parladı

Sinop’ta düzenlenen Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası’nda Düzceli sporcular 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Emirhan İnce, Tuğba Kıvıkoğlu ve Ecmel Cebeci Türkiye Şampiyonu, Muhammet Ali Soğan ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Düzceli Halterciler Sinop’ta Türkiye Şampiyonası’nda Parladı

Sinop’ta gerçekleştirilen Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası’nda Düzceli sporcular büyük bir başarı elde etti. Emirhan İnce 49 kilo sıkletinde, Tuğba Kıvıkoğlu 59 kilo sıkletinde ve Ecmel Cebeci 45 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu olurken, Muhammet Ali Soğan +89 kilo sıkletinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Bu başarılarla Düzce’ye 3 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye üçüncülüğü, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandıran sporcular, kentin gururu oldu. Düzceli haltercilerin performansı, şampiyonada büyük yankı uyandırdı.

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Kaynak: İHA

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