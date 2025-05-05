Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Dünya Gündemine Oturdu! 'Cehennemi Yaşıyor' İstifa Çağrıları, Derbi Hezimetleri...

Dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş’a kendi evinde 1-0 mağlup olarak lider Galatasaray’ın tam 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk hayalleri suya düşen sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon çıktığı 5 derbide de galibiyet alamadı. Mourinho, 4 derbide mağlup olurken, 1 derbide de beraberlik alabildi.

Beşiktaş’a kaybedilen karşılaşmanın ardından Portekizli teknik adam bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Mourinho’nun çizdiği başarısız grafik dünyada da gündem oldu.

'TARAFTARIN HEDEFİ OLDU'

Gazetteherald, "Ole Gunnar Solskjaer derbide Jose Mourinho'yu alt ediyor" diye yazdı.

BBC ise, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a yenilmesini "Geminin kaptanı! Solskjaer derbide Mourinho'yu yendi” ifadeleriyle verdi.

İngiltere’de yayın yapan Daily Mail ise, “Ole Gunnar Solskajer, Jose Morinho karşısında övünme hakkı elde etti” dedi.

Manchester Evening News’te "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de kupa kazanma umutları azalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Goal ise “Acılı Jose Mourinho, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Galatasaray'ın şampiyonluğunun önceden belli olduğunu iddia etti” diyerek Mourinho’nun açıklamalarına atıfta bulundu.

Portekiz basınından Glorioso 1904, "Jose Mourinho Fenerbahçe'de cehennemi yaşıyor. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş maçı sonrası taraftarların hedefi oldu” diyerek ünlü teknik adamın içinde bulunduğu durumu özetledi.

O Jogo, "Mourinho Beşiktaş mağlubiyeti sonrası her zamanki tarzına sadık kalarak maç sonu eleştirilerini esirgemedi ve hakemleri mercek altına aldı” diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi