Fenerbahçe Taraftarından Beşiktaş Derbisinde Büyük Tepki: 'Ali Koç İstifa' Sesleri Yükseldi

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetime 'istifa' çağrısında bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan maçı Yasin Kol yönetti. Beşiktaş’ta Gedson Fernandes 36. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmada tek gol 44’ncü dakikada Gedson Fernandes’ten geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş’ın golünün ardından oyunculara tepki göstermeye başladı. Mücadelenin sonlarına doğru tepkisini arttıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve yönetime de tepki göstererek istifaya davet etti.

STADYUMUN ÖNÜNDE DE TEPKİ GÖSTERDİLER

Maçın sona ermesiyle stadyumdan çıkan sarı-lacivertli taraftarlar, tepki göstermeye devam ederken Ülker Stadyumu’nun dışında toplanmaya başladı. Bu durum üzerine polis ekipleri, protokol çıkış alanı ve yönetimin çıkış yapacağı otoparkın önünde güvenlik önlemleri aldı.

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Kaynak: DHA

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