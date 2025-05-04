Gençlerbirliği, Mattia Ahmet Minguzzi’yi Unutmadı
Gençlerbirliği, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı.
1. Lig’in 37. haftasında Eryaman Stadyumu’nda Sakaryaspor’u konuk eden başkent temsilcisi, maç öncesi anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı.
Mücadele öncesi seremoniye çıkan minik Gençlerbirliği taraftarları, üzerlerinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya çıktı. Ayrıca çocuklar, Mattia’nın sol gözünün altındaki doğum lekesini temsilen göz altlarını boyayarak şiddete dikkat çekti ve genç yaşta kaybedilen Minguzzi’yi duygusal bir şekilde andı.
Kaynak: DHA