Sivasspor'da İstifa Depremi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Sivasspor'da, karşılaşma sonrası yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin ardından Asbaşkan Mücahit Yıldız’ın, Galatasaray lehine yorumlandığı iddia edilen tutumları, taraftarların sert tepkisine neden oldu. Sosyal medyada artan eleştirilerin ardından Yıldız, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından, Asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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