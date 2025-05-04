Sivasspor'da İstifa Depremi

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından, Asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA