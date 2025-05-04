Sarıyer Taraftarlarından Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Sarıyer’de taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

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Sarıyer Taraftarlarından Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması

Lacivert-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, kutlamalar için Sarıyer Meydanı’nda bir araya geldi. Meşaleler, tezahüratlar ve bayraklarla takımlarına destek olan kalabalık, ardından teknelere binerek İstanbul Boğazı’nda kortej oluşturdu.

Sarıyer'in şampiyonluk sevinci, denizdeki kutlamalarla renkli ve unutulmaz anlara sahne olurken, etkinliğe Kulüp Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular da katıldı.

Kaynak: AA

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