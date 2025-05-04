Vakıfbank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni Dördüncü Sırada Tamamladı
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final etabında üçüncülük karşılaşmasına çıkan VakıfBank, İtalya ekibi Numia Vero Volley ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, mücadeleden 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından İtalyan takımı turnuvayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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