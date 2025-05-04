Vakıfbank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni Dördüncü Sırada Tamamladı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final etabında üçüncülük karşılaşmasına çıkan VakıfBank, İtalya ekibi Numia Vero Volley ile karşı karşıya geldi.

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Vakıfbank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni Dördüncü Sırada Tamamladı

Temsilcimiz, mücadeleden 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından İtalyan takımı turnuvayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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