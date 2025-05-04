Eskişehirspor 3. Lig'e Yükseldi

Eskişehirspor, Mersin’de oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Mezitli 33 FK'yı 1-0 mağlup ederek profesyonel lige, yani TFF 3. Lig’e yükselmeyi başardı.

Eskişehirspor 3. Lig'e Yükseldi

Karşılaşma Mersin Stadyumu'nda gerçekleşti. Tribünlerde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yer aldı.

Maça etkili başlayan taraf Eskişehirspor oldu. İlk yarı boyunca rakip kalede baskı kuran kırmızı-siyahlılar, birçok gol fırsatı yakalasa da skoru değiştiremedi ve devre golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya da atak bir oyunla başlayan Eskişehir temsilcisi, aradığı golü 71. dakikada buldu. Ceza sahasında düşürülen Necati Önal’ın kazandırdığı penaltıyı yine aynı oyuncu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 67’ye yükselten Eskişehirspor, grubu lider tamamlayarak 3. Lig’e yükseldi. Mezitli 33 FK ise sezonu 47 puanla 4. sırada tamamladı.

Kaynak: DHA

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