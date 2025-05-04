Gençlerbirliği Taraftarları Süper Lig Umuduyla Coştu

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde büyük bir sevinç patladı. Bazı taraftarlar coşkusuna hakim olamayarak sahaya indi; güvenlik güçleri bu kişileri kısa sürede saha dışına çıkardı. O anlarda tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Taraftarların sevincine Gençlerbirliği teknik heyeti ve Osman Sungur da eşlik etti.

Kaynak: İHA