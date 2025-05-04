Gençlerbirliği Taraftarları Süper Lig Umuduyla Coştu
Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Sakaryaspor’u 1-0’lık skorla geçen Gençlerbirliği, ikinci sıraya yükselerek Süper Lig yolunda önemli bir adım attı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde büyük bir sevinç patladı. Bazı taraftarlar coşkusuna hakim olamayarak sahaya indi; güvenlik güçleri bu kişileri kısa sürede saha dışına çıkardı. O anlarda tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Taraftarların sevincine Gençlerbirliği teknik heyeti ve Osman Sungur da eşlik etti.
Kaynak: İHA
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